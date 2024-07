Cooperative di comunità, un progetto per il Marghine 

Prendono avvio nel Marghine le iniziative per la costituzione delle cooperative di comunità. Le attività sono promosse dall’associazione regionale Gap Consulting, in linea con gli obiettivi della Regione. Si tratta di un progetto finanziato dall’assessorato regionale al Lavoro, attraverso un bando di cui l’associazione Gap Consultig è capofila beneficiaria. Le cooperative di comunità rappresentano un modello di innovazione sociale, dove i cittadini sono fruitori di beni e servizi. «L’intento - dice Francesca Madeddu, coordinatrice delle attività del Gap Consulting nel Marghine - è quello di rigenerare il territorio promuovendo e realizzando, a livello locale, opportunità di lavoro, sviluppo, reddito e impresa, anche attraverso sistemi innovativi di valorizzazione, in particolare delle terre pubbliche o gravate da uso civico e dei beni comunali».

Il primo incontro si terrà a Borore domani (ore 19), nell’aula consiliare, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Michele Ruiu, animatore dell’associazione Gap Consulting, spiegherà le modalità di costituzione, gli obiettivi e le opportunità offerte ai Comuni del territorio. «Questo incontro - spiega Francesca Madeddu -, il primo organizzato nel Marghine, sarà seguito da ulteriori eventi nei diversi Comuni della zona, nell’ambito del progetto “comunità cooperative, cooperative di comunità”».

