Cooperativa Produttori, confermato il Cda 

Nuove elezioni del consiglio di amministrazione della cooperativa produttori Arborea. L'assemblea ha confermato tutti i nomi del cda uscente, restano in carica il presidente Walter Mureddu, il suo vice Vittorio Signor, e i consiglieri Federico Torresan, Roberto Pivetta, Roberto Bergamin, Andrea Poli e Paolo Pinos. Il bilancio di esercizio relativo al 2022 si è chiuso con 66 milioni di euro di fatturato, segnando un risultato positivo del 21%, con margine operativo lordo di 3 milioni di euro e un utile netto di 350mila euro.

La crescita

L’azienda di Arborea è andata oltre la crisi scaturita dagli anni di pandemia da Covid 19, ha superato il pressante caro energia che si è abbattuto su famiglie e imprese fin dallo scoppio della guerra in Ucraina, conflitto che ha causato anche gli incrementi dei prezzi delle materie prime. Un contesto difficile, quello che la società e le aziende hanno vissuto e di cui si sente ancora lo strascico, ma «la Cooperativa è riuscita ad avere un’importante crescita e un miglioramento delle performance economico-finanziarie», spiega una nota dell’azienda.

Il settore mangimistico ha registrato una forte crescita motivata dalla presenza del nuovo mangimificio situato al porto industriale di Oristano. Bene anche l’ortofrutta, la carne e la vendita di mezzi tecnici necessari nel mondo agricolo. Il 2022 è stato un anno importante in cui la coop produttori Arborea ha aperto diversi punti vendita in Sardegna nel settore mangimi, sementi, cereali ma anche fertilizzanti e attrezzatura da lavoro per l’agricoltura: i negozi sono nel Nuorese (Sologo-Lula) e nel Sassarese (Thiesi e Muros). Per il 2023 sono previste altre aperture in altre località dell’isola.