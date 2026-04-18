Cooperativa pastori, lite sui pagamenti 

Tensione nell’ultima assemblea dei soci dell’Organizzazione Produttori Unione Pastori Nurri. Non si ferma lo scontro fra un gruppo di soci e il presidente Salvatore Pala. La gestione del dirigente isilese non convince tutti, nonostante in fase di rinnovo del consiglio e nei casi in cui si è votato per la sfiducia, Pala abbia sempre ottenuto la maggioranza dei voti a favore.

La contestazione

Diversi i punti che vengono contestati. Primo fra tutti i ritardi nel pagamento delle quote latte fermo a gennaio. «Credo che proprio questo ritardo», ha detto Pala, «abbia smosso tutto questo malcontento e lo capisco, abbiamo messo in pagamento febbraio e a seguire subito marzo». Eppure per un gruppo dei soci questa è solo la punta dell’iceberg, ciò che si trova sotto il pelo dell’acqua è altrettanto grave, riguarda degli investimenti su immobili ritenuti «ingiustificati e azzardati, acquistati a prezzi superiori a quelli di mercato».

Gli affari

Immobili nella zona industriale di Isili, ma anche a Cagliari, Sassari, Iglesias, Nuoro, Quartu Sant’Elena. Scelte che non sarebbero state condivise con l’assemblea dei soci e che comunque stanno mettendo la cooperativa in una condizione di difficoltà.

«Questi impianti», ha riferito il presidente, «sarebbero da utilizzare per la logistica integrata e per creare degli spacci in alcune città della Sardegna al fine di dare maggiore visibilità all’azienda».

La realtà della cooperativa di Nurri è conosciuta non solo a livello locale, ma regionale, nazionale senza dimenticare il mercato estero. Eppure la situazione, sempre secondo il gruppo di soci che non condivide l’operato dell’attuale consiglio direttivo, ci sarebbe in corso «una diaspora di soci in particolare quelli che conferivano maggiori quantità di latte, ma sono andati via anche dei consiglieri. La gestione non è chiara, non ci viene fatto vedere nulla», sottolineano.

La replica

Nessuna fuga di soci secondo il presidente il quale però non nega che per le acquisizioni degli immobili contestati ci siano state delle difficoltà. «C’è un problema di rendicontazione generale», ha detto Pala, «stiamo lavorando con un’agenzia del ministero per capire e per risolvere». E alla base di quanto si è fatto e si sta facendo c’è un Piano industriale che il presidente dice «essere stato approvato in linea generale e dal quale sono poi scaturite le scelte successive: agri-solare, rinnovo del parco fotovoltaico, digitalizzazione industriale e la refrigerazione delle celle.

La critica

Piano che però non convince il gruppo di soci. «Non è stato approvato ma è andato avanti lo stesso», dicono «e poi tutti questi acquisti sono riconducibili ad un manager della cooperativa, operativo fino a poco tempo fa quando gli è stato rescisso il contratto».

Timore dunque per il futuro dell’organizzazione e incertezze su un possibile cambio della guardia nella Cooperativa. «Mi auguro qualcuno la prenda in mano», dice Pala in vista del rinnovo delle cariche previsto per l’anno prossimo. «La situazione è grave», dicono dall’altra parte, «non sappiamo se qualcuno se la sentirà di prenderla in mano».

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