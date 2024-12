Cooperativa contro Abbanoa: «Basta con lo spreco d’acqua» 

“Vergogna!”: è il titolo della lettera che gli amministratori della cooperativa Poggio dei Pini hanno inviato ai propri soci, puntando il dito contro Abbanoa per il continuo spargimento d'acqua sulla strada comunale 51, all'incrocio con la strada 50. «Riceviamo quotidianamente segnalazioni dai residenti, profondamente indignati dall'entità di questo grave spreco d'acqua», spiega la cooperativa. «Abbiamo sollecitato interventi già il 18 agosto e il 21 settembre scorsi, coinvolgendo Abbanoa e il Comune di Capoterra, proprietario della strada, per evidenziare i rischi per la viabilità e la sicurezza stradale. Nonostante le reiterate segnalazioni, a oggi non si registra alcun intervento». Il problema è causato dal malfunzionamento di uno sfiato lungo la condotta di mandata. La cooperativa è categorica: «Deploriamo questo spreco di risorse pubbliche. La responsabilità della risoluzione ricade esclusivamente su Abbanoa».

La società di gestione idrica replica attraverso una nota: «L'intervento è in programmazione. Non si tratta di una banale perdita. Dobbiamo sostituire integralmente un pezzo speciale, un lavoro complesso che richiederà la chiusura dell'acquedotto da Uta fino a Capoterra». Abbanoa rassicura: «Stiamo approntando manovre per ridurre al minimo i disagi all'erogazione. La dispersione in atto non crea nessun disservizio».

