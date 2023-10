Cooperante italiana parla dell’esodo: «Qui è il caos, un milione in fuga» 

«Qui è il caos, un milione sono in fuga. Cerchiamo di stare attenti». Le parole sono di una cooperante italiana di Azione Contro la Fame. Una ragazza del nord Italia che insieme a 19 suoi colleghi palestinesi si trova nella Striscia di Gaza.

Non è l'unica italiana, ce ne sarebbero dieci a Gaza, ed è una dei tanti cooperanti che all'alba, dopo aver ricevuto l'allarme, si sono spostati in un unico convoglio verso il sud per monitorare un esodo enorme, «oltre un milione di persone in fuga». Le organizzazioni umanitarie si sarebbero concentrate nei pressi del valico di Rafah: chiedono che venga riaperto per scongiurare una «catastrofe umanitaria».

La cooperante ha potuto comunicare tutti i giorni con i suoi responsabili e anche con i genitori. «Questa notte è stata la peggiore e questo accade da cinque notti, con una incredibile escalation», spiega Chiara Saccardi, responsabile di Azione contro la Fame: gli psicologi con email e brevi telefonate sta fornendo assistenza agli stessi cooperanti.

