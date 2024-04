Cooper Band, tonfo a sorpresa La Di. Fer. si impone per 6 a 0  

Fermo l’Over 50, che scenderà in campo domani con il primo turno delle semifinali di Coppa Italia, sabato si sono disputate le sfide dei due gironi dell’Over 55, in un turno caratterizzato dalla caduta delle grandi.

Fa rumore il 6-0 della vicecapolista Cooper Band sconfitta dalla Di. Fer. in una nona di ritorno nella quale ha riposato la leader del girone A Maccioni Marmi. Sardachem (3-0 sugli Ingegneri) e Il Club (3-0 sulla Tielle/PLS) avvicinano il secondo posto, mentre torna al successo l’Orione Selargius (3-0 sull’Aldebaran). Vince anche la Gigi Spada SI. TI. con gli Amatori La Palma (3-2) e aggancia al decimo posto la Domel, che non va oltre l’1-1 con il Poggio dei Pini. Il secondo 1-1 di giornata lo firmano Resti Umani e Cral C.t.m.

Super Campagnola

Cade per la seconda volta in stagione la Masnata Chimici dopo una striscia positiva di diciotto giornate per mano della Campagnola (unica imbattuta), che si impone per 3-2, riducendo il distacco dalla vetta a otto punti. Pol. Sestu (1-0 sul Cagliari 2007) e La Vernice (3-1 sull’Avis Assemini) mantengono rispettivamente il terzo e quarto posto, con un discreto margine sulla coppia De Amicis-Conad Sinnai che raggiunge quota trentasei punti: i cagliaritani regolano con un risultato all’inglese il Nuraghe, mentre i sinnaesi travolgono l’Ellas per 8-1. Frena la Cigiesse, fermata dalla Car-Refinish (1-0), che si avvicina decisamente alla zona playoff e a quell’ottavo posto (l’ultimo utile per gli spareggi) occupato dai Vigili del Fuoco, che hanno riposato. Finisce in parità infine la sfida di bassa classifica tra Frama/Beko Service e Fileferru che aggancia il Nuraghe a quota venti punti.

