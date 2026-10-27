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Macomer.
28 ottobre 2026 alle 00:55

Coop sociale dona defibrillatore alla sede Coldiretti 

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Un defibrillatore è stato donato dalla cooperativa sociale “Erresse soccorso” all’ufficio zonale della Coldiretti di Macomer, installato negli uffici dell’organizzazione. Un presidio salvavita per chi ogni giorno lavora nella struttura e per gli associati e le persone che la frequentano.

«La sicurezza sul lavoro si costruisce ogni giorno anche attraverso scelte come questa che ci aiutano a essere preparati davanti a un’emergenza – sottolinea il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra – i nostri uffici sono luoghi di incontro, di ascolto e di servizio frequentati da lavoratori, agricoltori, allevatori e famiglie. Avere a disposizione un defibrillatore e poter contare su personale formato significa rafforzare la tutela di tutte queste persone».

Il dispositivo rappresenta uno strumento fondamentale in caso di arresto cardiaco improvviso e guida chi interviene attraverso istruzioni vocali semplici e chiare. Alla sua disponibilità si affianca la preparazione di Simona Cadoni e Davide Morittu che hanno seguito il corso Blsd, dedicato alle manovre di supporto vitale di base e all’utilizzo del defibrillatore. Salvatore Cambula di Coldiretti ringrazie alla coop «per la sensibilità e la collaborazione».

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