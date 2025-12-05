Coop Latte, tecnico ferito a una gamba 

È rimasto incastrato in un macchinario ferendosi gravemente a una gamba. L’incidente sul lavoro è capitato ieri pomeriggio in uno stabilimento della Cooperativa Latte Arborea. Il tecnico, 56enne di Bergamo, fa parte di una ditta esterna, sempre del Bergamasco, che opera in subappalto. L’uomo era impegnato in un intervento di manutenzione. Mentre i carabinieri stanno cercando di individuare le cause dell’incidente, il 56enne è ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato trasportato in elicottero.

«Non appena rilevato l’accaduto, è stato immediatamente attivato il piano di emergenza e soccorso previsto dai protocolli aziendali. Sono intervenuti tempestivamente il 118 e l’elisoccorso. Il tecnico, sempre cosciente, è stato stabilizzato e poi trasferito. La Cooperativa sta fornendo piena collaborazione alle autorità per la ricostruzione dei fatti. Il nostro pensiero è rivolto al tecnico, al quale stiamo garantendo la massima vicinanza e supporto», si legge in una nota della coop Latte Arborea.

