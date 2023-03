Coop e Comune, si tratta 

A più di un decennio dalla vicenda che ha visto il comune di Guspini citato in causa dalla cooperativa “La Clessidra” per un debito che proveniva dalla fondazione “Guspini per la Vita”, l’amministrazione chiede agli uffici di mettersi alla ricerca di un accordo per risolvere le controversie in corso. L’atto di indirizzo chiesto dalla Giunta mette in chiaro la filosofia che si vuole adottare: con la risoluzione delle cause si libererebbero risorse ora bloccate. L’opposizione attacca: «Per oltre un decennio ci siamo sentiti rispondere che il Comune non era responsabile dei debiti della fondazione “Guspini per la vita”», riferisce il capogruppo Impari Marcello Pistis. Come andrà a finire?

La vicenda

Nome noto, nel 2004 è stata istituita la Fondazione “Guspini per la Vita” che si sarebbe occupata di assistenza per persone con deficit motorio e psicofisico. Nel 2005 la fondazione ha affidato il servizio di assistenza e riabilitazione ad anziani e malati terminali alla cooperativa “La Clessidra”. Dal 2008 il black out dei pagamenti per 1milione 655mila 471,47 euro spinge la cooperativa a citare a giudizio la fondazione. Dopo il commissariamento (2010) e l’estinzione (2011) della Fondazione con decreti della Regione, la cooperativa “La Clessidra” ha citato a giudizio il Comune con la motivazione secondo cui tra Comune e Fondazione sarebbe esistito «un rapporto di immedesimazione organica».

Nel 2013 il Comune è stato citato a giudizio da altri soggetti per crediti non pagati dalla fondazione. Nelle sentenze di primo grado, il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto l’estraneità del Comune: l’atto costitutivo forniva alla Fondazione una personalità giuridica autonoma rispetto al Municipio e quindi diretta responsabile di tutte le proprie azioni. Mentre la sentenza contro la cooperativa è ancora in corso, le altre due hanno avuto risultati opposti e nell’aprile 2022 il Comune ha dovuto riconoscere un debito fuori bilancio di 104mila 901 euro, e ora l’esito è in mano alla corte d’appello.

Lo scontro