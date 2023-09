Coop del latte,  annata record 

A quattro anni dalle proteste dei pastori sardi che, a febbraio del 2019, versarono sulle strade dell’Isola migliaia di litri di latte, per contestare un prezzo che sfiorava appena i 60 centesimi di euro al litro, in quest’ultima campagna le cooperative di trasformazione hanno riconosciuto ai soci una remunerazione di 1,80 euro, con punte fino a 2 euro al litro.

Per Claudio Atzori e Daniele Caddeo, rispettivamente presidente e direttore della Legacoop Sardegna, la campagna del latte 2022-23 registra un bilancio positivo anche per quanto riguarda il pecorino Romano: nelle ultime tre annate questa Dop ha raggiunto delle quotazioni rilevanti e spuntato dei prezzi persino migliori dei più quotati formaggi vaccini italiani, come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.

Bilancio

«Se parliamo delle vendite 2023, ci accorgiamo che, da febbraio a maggio», hanno puntualizzato ieri, in un incontro che si è svolto a Cagliari, Atzori e Caddeo, «il prezzo a chilogrammo del Romano si è tenuto stabile a 14,05 euro, con una leggera contrazione da giugno a oggi, che definiremo fisiologica, visto che la quotazione resta a oltre i 13 euro».

La contrazione sul prezzo di vendita sarebbe legata al calo generale dei consumi e a una sovrapproduzione, ma la Legacoop guarda già alla prossima campagna, allo sviluppo dei mercati esteri e, soprattutto, di quelli asiatici. All’incontro di ieri c'erano anche Salvatore Palitta, presidente della Latteria sociale La Concordia di Pattada e già presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano e Giannetto Arru Bartoli, vice presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano.

I numeri

«Nell’ultima annata», ha spiegato Palitta, «il sistema delle Dop sarde ha raccolto 265 milioni di litri di latte. Il 60% appartiene al mondo della cooperazione e abbiamo avuto una produzione di Romano di 366.000 quintali. Nel 2022 il comparto ha distribuito oltre 100 milioni di euro ai propri associati, più di quanto abbia fatto l’industria privata».

Per arginare la flessione del prezzo, per Legacoop si dovrebbe diversificare il prodotto, con formaggi alternativi e un Pecorino Romano con lunga stagionatura, latte di montagna, latte crudo e una continua diminuzione di sale.

L’auspicio per Atzori e Caddeo è che tutti gli attori della filiera abbiano ora “un comportamento corretto sul mercato, senza svendite sotto prezzo”.

