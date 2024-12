Convogli a idrogeno, dubbi sul piano da 250 milioni 

Il treno a idrogeno? Sei comitati di Alghero si sono già detti contrari, ma il progetto andrà avanti anche perché il rischio è di perdere i finanziamenti: oltre 250milioni di euro nell’ambito del Pnrr. «Grossi progetti che trasformano la “riconversione ecologica” in una stagione affaristica antiecologista», commenta ironico l’architetto Giovanni Oliva dalla sua pagina social, facendo anche notare che i finanziamenti del Pnrr «non sono un regalo che piove dal cielo. In futuro costeranno sacrifici ai nostri figli e nipoti che saranno obbligati a restituirli».

I dubbi bipartisan sono per il progetto (sperimentale) di realizzazione di un collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Alghero e la località di Mamuntanas in corrispondenza della rete ferroviaria esistente, per uno sviluppo di circa sette chilometri. La tratta verrà servita da treni alimentati a gas idrogeno. Nei pressi della stazione Mamuntanas, inoltre, è prevista la realizzazione di una centrale per la produzione di idrogeno e di un campo fotovoltaico. Diversi poderi sarebbero interessati dal passaggio della ferrovia, aziende agricole che temono per il loro futuro.

«Criticità che abbiamo portato all’attenzione della conferenza decisoria che poi dovrà esprimere la propria posizione. È una procedura in stato avanzato, ereditata dal passato con la benedizione della precedente giunta regionale – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto – e noi non possiamo far altro che rappresentare tutte le preoccupazioni e cercare di ottenere i maggiori benefici possibili».