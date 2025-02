«Convocate il Consiglio, l’ultimo è stato nel 2024» 

L’ultima riunione del Consiglio comunale di Lanusei risale allo scorso anno. Era il 30 dicembre 2024. Motivo per cui il gruppo di minoranza guidato da Marco Melis ha inviato una richiesta di convocazione al presidente dell’assemblea civica Matteo Stochino. «Riteniamo indispensabile trattare temi già sollevati nelle scorse settimane e portare all'attenzione della cittadinanza altre problematiche che meritano di essere discusse», spiegano Nadir Congiu, Bettina Pisanu, Michela Tegas e Denis Pittalis. Nel dettaglio chiedono chiarimenti in ordine alla palestra delle scuole medie, attraverso la documentazione reperita in conseguenza di un accesso agli atti, alla raccolta dei rifiuti e agli aggiornamenti sull’approvazione del Puc. La richiesta ha lasciato perplesso Matteo Stochino che l’ha rispedita al mittente: «Le richieste di convocazione del Consiglio devono essere corredate da apposite proposte di delibere altrimenti non possono essere presa in considerazione. Infatti questa non può giuridicamente essere accolta. Risponderemo ad eventuali interrogazioni che saranno presentate». In attesa di conoscere la data in cui si riunirà il prossimo Consiglio comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA