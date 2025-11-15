«Convitto importante per la scuola del futuro» 

Dopo la sospensione delle attività nel convitto della scuola agraria di Sorgono e le proteste di studenti e genitori, giungono segnali positivi sul futuro del servizio. Il presidente della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai, Alessandro Corona, ha espresso ottimismo e confermato l’impegno delle istituzioni per una rapida riattivazione del convitto che - afferma - «rappresenta un punto di riferimento essenziale per le famiglie e gli studenti coinvolti». Il sindaco di Atzara ha spiegato che si sta lavorando quotidianamente e in stretta collaborazione con l’ufficio di Presidenza, l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione, gli uffici scolastici provinciale e regionale e il dirigente del Costa Azara, con l’obiettivo di individuare una soluzione definitiva e che tutti concordano sulla necessità di garantire il servizio, indispensabile per il territorio.

«Il convitto - dice Corona - rappresenta un perno fondamentale della scuola di oggi ma soprattutto di quella del domani, che stiamo progettando moderna e accogliente, e intende combattere la dispersione scolastica con servizi adeguati. Il convitto sarà la chiave della scuola del futuro, che guarda non solo al territorio ma a tutta l’Isola, perché capace di fornire formazione di eccellenza». (l. c.)

