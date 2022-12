Convitto, chiude la scuola media 

Gli studenti delle tre classi medie a indirizzo musicale attualmente ospiti nell’edificio non saranno trasferiti nell’immediato, assicura Alessandro Balletto, delegato alla Pubblica Istruzione della Città metropolitana: «Per ora rimarranno dove sono, poiché i lavori inizieranno nella primavera del 2023. La gara è già stata bandita. Una volta affidata alle imprese che se la saranno aggiudicata, partiranno i lavori e le tre classi verranno trasferite in via Principe Amedeo, dove ci sono attualmente le altre. Contiamo di avere la struttura perfettamente funzionante dal prossimo anno scolastico 2024-2025».

La decisione è stata presa definitivamente dalla Città Metropolitana. Verrà riqualificata la parte interna dello storico edificio, compreso il seminterrato. Non verrà toccata invece la facciata esterna, poiché si tratta di un bene vincolato dalla Soprintendenza. Ci sarà una totale riorganizzazione degli spazi suddivisi sui tre piani, con la possibilità di avere fino a 90 posti letto, una mensa nuova e le stanze saranno di più di quelle attuali e molto più ampie: saranno più confortevoli in quanto ognuna avrà due posti letto. Il tutto per un importo pari a 2,8 milioni di euro, di cui 1,6 finanziato con fondi del Patto metropolitano e i restanti sono stanziati direttamente dal Convitto, proprietario dell’immobile.

Il Convitto Nazionale, che per quattro secoli ha dato lustro alla città, diventerà una struttura solo per i convittori, quindi per dormire e usufruire della mensa. Gli studenti della scuola Media saranno invece trasferiti nella vicina via Principe Amedeo.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Il Convitto Nazionale, che per quattro secoli ha dato lustro alla città, diventerà una struttura solo per i convittori, quindi per dormire e usufruire della mensa. Gli studenti della scuola Media saranno invece trasferiti nella vicina via Principe Amedeo.

I l progetto

La decisione è stata presa definitivamente dalla Città Metropolitana. Verrà riqualificata la parte interna dello storico edificio, compreso il seminterrato. Non verrà toccata invece la facciata esterna, poiché si tratta di un bene vincolato dalla Soprintendenza. Ci sarà una totale riorganizzazione degli spazi suddivisi sui tre piani, con la possibilità di avere fino a 90 posti letto, una mensa nuova e le stanze saranno di più di quelle attuali e molto più ampie: saranno più confortevoli in quanto ognuna avrà due posti letto. Il tutto per un importo pari a 2,8 milioni di euro, di cui 1,6 finanziato con fondi del Patto metropolitano e i restanti sono stanziati direttamente dal Convitto, proprietario dell’immobile.

La scuola

Gli studenti delle tre classi medie a indirizzo musicale attualmente ospiti nell’edificio non saranno trasferiti nell’immediato, assicura Alessandro Balletto, delegato alla Pubblica Istruzione della Città metropolitana: «Per ora rimarranno dove sono, poiché i lavori inizieranno nella primavera del 2023. La gara è già stata bandita. Una volta affidata alle imprese che se la saranno aggiudicata, partiranno i lavori e le tre classi verranno trasferite in via Principe Amedeo, dove ci sono attualmente le altre. Contiamo di avere la struttura perfettamente funzionante dal prossimo anno scolastico 2024-2025».

La trattativa

Qualche giorno fa c’è stato un incontro tra i genitori dei 65 alunni con il rettore del Convitto Paolo Rossetti, l’assessora comunale all’Istruzione Marina Adamo e lo stesso Balletto, che pare aver tranquillizzati gli animi. Le famiglie, infatti, erano molto preoccupate per l’imminente trasferimento dei propri figli nell’altra sede.

«Il clima è tornato sereno - non ci sarà nessuno stravolgimento delle abitudini delle famiglie – assicura il delegato della Città metropolitana -. Una volta riqualificato, il Convitto sarà a servizio non solo degli studenti di Cagliari, ma di tutti gli iscritti che verranno anche da fuori. Ci sarà un indotto anche per le imprese che dovranno riqualificare la struttura». Il restyling si è reso necessario perché le stanze erano inagibili da circa una decina d’anni. «Faremo rinascere quella che è un’istituzione storica della città», promette Balletto. La retta che ogni studente che deciderà di alloggiarvi dovrà pagare, sarà di circa 3.500 all’anno.

La storia

La struttura che ospita il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” quest’anno ha compiuto i 404 anni di vita. Fu infatti inaugurato il 27 novembre del 1618; inizialmente nacque come Seminary Callaritano per volontà di Francisco Desquivel, arcivescovo di Cagliari dal 1605 al 1624. Sempre nel 1618 divenne Collegio dei nobili e fu convertito nell’attuale Convitto Nazionale oltre due secoli dopo, nel 1848. Nel 1859, con la legge Casati, passò allo Stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata