Convince solo a metà l’esordio sassarese 

Un dittico che funziona a metà quello proposto al Comunale di Sassari per l’apertura autunnale della stagione lirica organizzata dall'ente de Carolis, col direttore artistico Alberto Gazale nel ruolo di regista e scenografo e Sergio Oliva a dirigere l'orchestra.

Convincente la seconda parte della serata: “La fanciulla nella torre”, composizione del finlandese Sibelius che non era mai stata rappresentata in forma scenica. Bastano due battute per entrare nel dramma: il Balivo si vuole approfittare della fanciulla e quando lei si nega le fa presente che nessuna dama che ha rifiutato è rimasta impunita. La musica di Sibelius esprime potenza poetica, il coro (preparato da Francesca Tosi) ha una parte intensa. E qui i cantanti hanno potuto dispiegare le loro qualità. La più applaudita il soprano Alessandra Di Giorgio. Il tenore Nicolas Resinelli come amante della fanciulla ha più spazio rispetto alla figura del servo cinese in “Mandrake”, il baritono Francesco Landolfi si è rifatto come Balivo rispetto al Lothar caricaturale dell'opera sul Mago. Incantevoli i costumi di Luisella Pintus, che arrivano in scena calati dall'alto. “La fanciulla nella torre” ha suscitato il gradimento del pubblico e va fatto un plauso all'ente per l'operazione di recupero di un'opera ignorata senza validi motivi.

Dov'è la magia? All’opposto desta molte perplessità il “Mandrake” di Nicola Colabianchi (presente a Sassari, ex sovrintendente a Cagliari, oggi a Venezia al centro della polemica ) che ha aperto la serata. La principale è che non c'è una vera storia e quindi anche quando la musica (infarcita di citazioni) suggerisce tensione, in realtà non sta accadendo nulla. E non bastano a dare spessore alla storia il solido basso Tiziano Rosati (Mandrake) che gesticola alla Silvan e le trovate sceniche, come la piattaforma che gira come un disco (c'è persino un gigantesco braccio con puntina) o i colori di costumi e proiezioni fedeli al fumetto di Lee Falk disegnato da Phil Davis. Incomprensibile poi lo stravolgimento della figura di Lothar: da gigantesco e muscoloso africano servo e amico del Mago a giullare impegnato a fumare spinelli di “erba” sempre più grandi. Tanto che sembra ispirato da effetti psicotropi il caotico finale dove ci sono anche i ballerini che eseguono “La danza delle ore” di Ponchielli, i Tenore Su Connottu di Fonni e infine un ballo di tutti i protagonisti come nei titoli di coda di una commedia musicale.

