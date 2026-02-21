Convenzioni rinnovate Le mammografie adesso si possono fare 

Gli esami mammografici sono di nuovo disponibili. Cinquanta giorni dopo la sospensione, a causa dei contratti scaduti del personale sanitario, l’Asl Ogliastra ripristina il servizio essenziale. Ora le utenti hanno di nuovo la possibilità di prenotare la visita specialistica con il servizio pubblico. Nei giorni scorsi l’azienda amministrata dal direttore generale, Andrea Fabbo, ha siglato una convenzione con il suo alter ego dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra, per collaborare nella gestione delle attività di primo livello (lettura mammografie in doppio cieco) e la continuità del percorso diagnostico terapeutico assistenziale nello screening oncologico organizzato per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella diretto alle donne residenti in Ogliastra.

L’accordo ha una durata di quattro mesi, con la convenzione che potrà essere rinnovata con rinegoziazione nei volumi attesi sulla base della pianificazione effettuata dall’Asl Ogliastra. Analoga convenzione è stata stipulata tra la stessa azienda e l’Asl di Cagliari per assicurare continuità alle prestazioni ambulatoriali in Cardiologia. Anche qui, negli ultimi mesi, le attività hanno subito un rallentamento proprio in attesa dei progressi sul profilo amministrativo. Che ora sono puntualmente arrivati con la convenzione fresca di stipula e utile a «garantire supporto alla struttura territoriale». Tuttavia, anche in questo caso, l’accordo è a tempo: tre mesi.

