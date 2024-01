Convenzione urgente con la Fondazione per riaprire Casa Manno 

Una nuova convenzione tra la Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e il Comune di Alghero, condizione necessaria a consentire l’ampliamento e la riapertura del Museo Casa Manno, struttura nel cuore della città che custodisce un considerevole patrimonio culturale dedicato all’intellettuale Giuseppe Manno. A sollecitare la predisposizione e la firma del documento è il gruppo dei consiglieri comunali dell’opposizione- Beniamino Pirisi, Valdo di Nolfo, Raimondo Caciotto, Gabriella Esposito, Maria Giuseppina Di Maio, Ornella Piras, Mario Bruno, Pietro Sartore e Maria Antonietta Alivesi – firmatari di una mozione indirizzata al sindaco Mario Conoci.

«La bozza di convenzione, adeguata ai caratteri che il prestigioso museo assumerà, deve essere predisposta con urgenza entro 60 giorni, – precisano – poiché Casa Manno, edificio di proprietà del Comune, è stata chiusa a causa dell’atto scaduto nel 2021». L’ampliamento del museo voluto dallo stesso Aldo Accardo, presidente della Fondazione Siotto, è stato finanziato dalla Regione con fondi pari a 2,5 milioni di euro, risorse che rischiano di essere investite altrove. «Per l’inerzia e gli impegni non rispettati da questa amministrazione», sottolinea Accardo: «Al sindaco chiediamo di convocare il Comitato di indirizzo entro 30 giorni – aggiungono i consiglieri - per consentire la definizione del programma delle attività, così da poter partecipare ai bandi di ogni livello sulla cultura». Nel frattempo «si deve dare atto che la Fondazione si è spostata temporaneamente a Cagliari per garantire l’indispensabile intervento di manutenzione dei locali che ospitano il museo».

RIPRODUZIONE RISERVATA