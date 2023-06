Convenzione per l’antincendio e per il salvamento a mare 

Al via, a Sant’Anna Arresi, il servizio di salvamento a mare.

Ad operare, come accade da 18 anni, sarà l’associazione di protezione civile e salvaguardia ambientale Odv di Sant’Anna Arresi. Il servizio verrà svolto nella prima spiaggia di Porto Pino: l’amministrazione comunale farà installare una torretta di avvistamento e il servizio durerà due mesi. Sarà svolto dalle 10 del mattino per circa 10 ore al giorno, con bagnini dotati di patentino. Servizio implementato sempre dalla stessa associazione con un gommone per il pattugliamento a mare e per eventuali segnalazioni di pericolo e assistenza a mare, in collaborazione con la Guardia costiera. Oltre al servizio assicurato dai bagnini è prevista una postazione attrezzata per il primo soccorso, dotata di ambulanza, che sarà garantita da una successiva delibera dell’amministrazione.

Sarà sempre la stessa associazione a garantire nel territorio il servizio antincendio, grazie alla convenzione in fase di approvazione con l’amministrazione comunale che prevede un importo di 11 mila euro come titolo di rimborso spese.Dovrà garantire il servizio per oltre quattro mesi a partire dal corrente mese di giugno, con servizi garantiti nelle fasce giornalieri divisi in due turni dalle ore 11 fino alle 19 (oltre al turno di reperibilità esteso fino alle 11 del giorno seguente). Luigi Pia dell’associazione sottolinea che «confidiamo nell’aiuto e collaborazione dei cittadini per evitare tutte quelle situazioni di pericolo che si possono creare sia a mare sia a terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA