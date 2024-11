Convento di San Giuseppe, rinascono le mura 

Dall'Unione europea arriva un finanziamento di centocinquantamila euro per il restauro delle fragili mura in làdiri dell'antico Convento di San Giuseppe, rese fragili dalle piogge. I fondi sono già arrivati e i lavori sono incominciati sotto lo sguardo attento dell'architetto Alceo Vado, uno dei massimi esperti al mondo di làdiri (dalla locuzione latina “lateres crudi”), ossia il tradizionale mattone in terra cruda. Un metodo costruttivo di antichissima data che è stato soppiantato dal cemento solo negli anni '70, ma che di recente è tornato in auge anche grazie ad una serie di iniziative volute da diversi comuni sardi interessati a tutelare il proprio patrimonio storico-architettonico.

Le cause

A rischio le mura perimetrali. «Per durare nel tempo», spiega Vado, 78 anni, progettista nonché coordinatore e direttore dell'intervento conservativo, «una costruzione in làdiri deve avere buoni stivali e un buon ombrello, ovvero solide fondamenta e adeguata copertura. Nel caso del Convento di San Giuseppe, i problemi sono sorti quando è stata realizzata via Vesalio. Di fatto è stata scavata una trincea parallela rispetto alle mura perimetrali del Convento. Uno scavo non appropriato che nel tempo ha creato non pochi problemi».

«A mio avviso, insomma, all'epoca c’è stata una mancanza di sensibilità e anche di conoscenza di questa antica tecnica costruttiva», sostiene Vado, laureato in Pianificazione territoriale e urbanistica al Politecnico di Torino, «ma grazie ai fondi europei stiamo finalmente intervenendo e nel frattempo stiamo aspettando le necessarie autorizzazioni dalla Soprintendenza, essendo il Convento un bene vincolato, per la realizzazione anche di un tetto a protezione delle cisterne medioevali, ugualmente a rischio». Il via libera non dovrebbero tardare ad arrivare. «Si tratta, infatti, di opere urgenti e la Soprintendenza, che ha già effettuato un sopralluogo lo scorso giugno, dovrà dirci quali sono le opere che si possono fare. Il progetto c’è già e i lavori dovrebbero durare pochi mesi».

I matrimoni

Il Convento di San Giuseppe ha ospitato negli ultimi decenni i momenti felici di tantissime persone: soprattutto matrimoni (in media un centinaio ogni anno) ma anche battesimi, ricevimenti per anniversari e traguardi raggiunti nello studio o nel lavoro. «I nostri eventi non sono a rischio, si interverrà infatti all'altezza della ex casa del custode e delle cisterne», assicura il patron del Convento, Paolo Baire, 77 anni

L'obiettivo è quello di salvaguardare dai sempre più frequenti acquazzoni un bene identitario che risale al 1200 e che rappresenta un patrimonio di tutti. Sorto nel Medioevo sulle fondamenta della chiesa di Santa Maria delle Vigne, il Convento divenne tale grazie ai monaci Vittorini. Nel '600, gli Scolopi lo dedicarono a San Giuseppe Calasanzio, da cui il nome.

