Convegno sulla sentieristica, Cai escluso dal Comune 

A Oliena un convegno per una rete escursionistica sempre più fruibile e inclusiva. Stasera alle ore 18 nell’aula consiliare si terrà l’evento “Verso una rete sentieristica più inclusiva”. Dopo i saluti del sindaco Sebastiano Congiu e dell’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, interverranno per parlare della rete realizzata con i fondi Por Fers 2014-2020, e della sua importanza, l’assessore comunale all'Ambiente Antonio Congiu, il direttore generale di Forestas, Antonio Casula, il coordinatore di Forestas, Alessio Saba, e il Servizio territoriale di Nuoro. Tra l’entusiasmo per il grande traguardo raggiunto, c’è anche l’amarezza degli esclusi come il Cai che si occupa di sentieristica. «Non per fare polemica, ma alcune iniziative peraltro organizzate dalle istituzioni pubbliche fanno riflettere - dice il presidente del Cai di Nuoro, Tonino Ladu -. Visto il convegno previsto nell’aula consiliare di Oliena, viene spontaneo chiedersi perché il Cai non è stato invitato? In un sistema sentieristico in continua espansione il Cai, relativamente alla Rete escursionistica sarda e Cammino Italia, collabora a individuare i tracciati e con la Regione attraverso Forestas. Ci auguriamo che questa sia stata una gaffe, non un’esclusione voluta, e pensiamo sempre in positivo. Resta il rammarico nel constatare che alla nostra totale disponibilità a volte non corrisponde nella stessa misura altrettanto rispetto». (g. pit.)

