Convegno sulla Sardegna fenicio-punica 

A Guspini è in programma un fine settimana ricco di manifestazioni. Se ieri è stato il turno di Nicola Garau che ha presentato ai concittadini il suo libro “Prassi e linguaggio”, dove si è parlato di cos’è il linguaggio a partire dal pensiero del filosofo tedesco Karl-Otto Apel, oggi, nell’aula consiliare, alle 18, è prevista un’altra presentazione: in esame il libro “Imortali e àterus contus” di Giampaolo Pisu, una raccolta di racconti uniti da un filo conduttore: il sardo. Dialoga con l’autore, Marino Melis. Leggono Marinello Frau, Sergio Floris, Iride Peis, Anna Pusceddu, Maria Lucia Serpi, Mario Serpi e Rasaria Serra.

Domani, con ritrovo nel parcheggio adiacente alla Lidl, alle 14,30, partenza per la terza “Passeggiata ecologica in giallo”. Una camminata che descriverà “Parole e passi nella natura contro la disparità”. A cura della commissione pari opportunità insieme a nove associazioni locali. Il percorso sarà quello di “Is Mulinus” con arrivo al rio Terramaiustus.

Sempre domani, alle 17,30 in aula consiliare, la prima delle tre giornate del 34esimo Convegno di Archeologia “La Sardegna in età fenicia e punica” a cura del Gruppo Archeologico Neapolis. Interviene Alfonso Stiglitz su “Nuragici, Fenici, Sardi: incontri indisciplinati”. Le altre date sono sabato 22 con l'archeologa Elisa Pompianu e sabato 29 in compagnia dell’archeologo Michele Guirguis. ( g. g. s. )

