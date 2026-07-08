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San Domenico
09 luglio 2026 alle 01:05

Convegno  sul turismo del futuro 

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Oristano guarda al turismo del futuro. Nuovi modelli di governance, sviluppo dei territori e formazione universitaria saranno al centro del convegno “Governare le destinazioni. Nuove figure per lo sviluppo”, oggi dalle 9.30 nell’auditorium San Domenico.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Uno, sarà anche l’occasione per presentare il corso di laurea in Management delle destinazioni e del turismo culturale dell’Università di Cagliari, con il curriculum in Progettazione e gestione delle destinazioni turistiche attivato nella sede di Oristano. Ad aprire i lavori il direttore generale del Consorzio Uno, Francesco Asquer, il sindaco Massimiliano Sanna e il presidente della Provincia Paolo Pireddu. Interverranno poi il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e Giuseppe Melis, che approfondirà le competenze del destination manager. La giornata si articolerà in tre panel. Il primo su mobilità e accessibilità, con gli interventi, tra gli altri, dell’assessora regionale Barbara Manca, dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, e del presidente dell’Autorità di sistema portuale Domenico Bagalà. Il secondo sulle esperienze di costruzione delle destinazioni turistiche, mentre il terzo sul ruolo del destination manager con l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu. Le conclusioni di Gian Valerio Sanna, presidente del Consorzio Uno. ( m. g. )

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