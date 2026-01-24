VaiOnline
Via Brigata Sassari.
25 gennaio 2026 alle 00:26

Convegno sui temi dell’adolescenza 

Imparare a conoscere e ad affrontare il difficile periodo dell’adolescenza. È questo lo scopo dell’incontro previsto domani dalle 17 alle 19 allo Spazio Pira in via Brigata Sassari con il progetto “Ripensare l’adolescenza”, curare il disagio e promuovere il benessere, dal tema "La famiglia con il figlio adolescente: cambiamenti e sfide”. La conferenza si propone di esplorare le trasformazioni che attraversano il nucleo familiare quando i figli entrano nell’adolescenza. Questo periodo, ricco di crescita ma anche di tensioni, porta con sé nuovi equilibri, bisogni e modalità di relazione tra genitori e figli.A condurre ci sarà la dottoressa Sara Desogus, psicologa, psicoterapeuta che si rivolgerà a genitori, insegnanti e tutta la popolazione che si trova a vivere l' adolescenza. Si svolge all' interno del progetto “Ripensare l'adolescenza curare il disagio per promuovere il benessere" realizzato dalla cooperativa Agape con il suo Centro clinico di psicologia e psicoterapia e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Attraverso riflessioni e spunti pratici, l’incontro offrirà strumenti per comprendere meglio i cambiamenti in atto, affrontare le difficoltà comunicative e sostenere in modo consapevole il percorso di crescita dei ragazzi e dell’intera famiglia. (g. da.)

