Convegno e polemiche, il vertice sulla sanità debutta a Porto Cervo 

È iniziato ieri pomeriggio nel Conference Center di Porto Cervo, il convegno di Federsanità sulle cure primarie del sistema pubblico per zone interne e isole. Una due giorni di lavori finita in una interrogazione dei consiglieri regionali Cinquestelle, Alessandro Solinas e Desirè Manca, per il contributo di oltre 70mila euro di Ares. L’iniziativa formativa è sostenuta dalla Regione e dall’Anci ed erano presenti diversi sindaci. Si è parlato di come nel prossimo futuro il sistema sanitario, con pochi soldi e sempre meno specialisti, garantirà le prestazioni essenziali nelle zone interne. L’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, davanti a una platea di manager, ha confermato che nei prossimi anni la Sardegna, in quanto a servizi sanitari, cambierà volto: «Stiamo mettendo in campo i grandi investimenti del Pnrr e dando attuazione a una riforma non più rinviabile. La nostra è una delle regioni più estese, con una bassa densità di popolazione. Il numero di medici su cui possiamo contare è notevolmente ridotto rispetto al passato, ma d’altra parte disponiamo di tecnologie e strumenti diagnostici che tempo fa non erano nemmeno immaginabili. Il nuovo modello di continuità assistenziale, l’organizzazione in forma associata dei medici di medicina generale, il potenziamento delle strutture intermedie, le Case e gli Ospedali di comunità vanno tutti in questa direzione». Nel corso del convegno sono stati esaminati dati demografici dell’Isola che avranno forti ripercussioni sul sistema sanitario. Oggi i lavori proseguono con gli interventi di manager sanitari sardi e della Penisola.

