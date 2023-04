Convegno Anpi per ricordare  le bombe in città 

Ricordare il bombardamento su Monserrato per non dimenticare le conseguenze delle guerre di ieri e di oggi. È lo scopo del dibattito organizzato da Anpi-sezione Corona Tinti, che si solvgerà oggi dalle ore 17:30 presso Sirio Sardegna Teatro, in via 31 marzo 1943.

Interverranno Gianni Murgia, già docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari, e lo storico Marco Sini, che di Monserrato è stato anche sindaco dal 2006 al 2011. «L'80esimo anniversario dello spezzonamento della città meritava anche un momento di ricordo e di riflessione sugli effetti nefasti che i bombardamenti sui centri abitati hanno determinato ieri e purtroppo determinano ancora oggi, in Ucraina e in tanti altri stati e aree del mondo, in termini di morti e feriti nella popolazione civile e di distruzione di abitazioni e infrastrutture civili», osserva Sini che, insieme a Murgia, ripercorreranno gli eventi di quel giorno nefasto, quando le bombe uccisero a Monserrato 52 persone e ne ferirono centinaia. Si parlerà anche delle cause che spinsero gli Alleati a bombardare i centri nevralgici della Sardegna. «I cittadini che parteciperanno stasera saranno coinvolti in una riflessione sul prezzo di tutte le guerre», dice Michela Padolini, presidente della sezione monserratina dell’Anpi: «La guerra lascia segni indelebili. Machiavelli indicava nella stabilità il bene supremo da raggiungere a qualunque costo, noi ricorderemo il prezzo pagato dai monserrratini e la guerra in corso in Ucraina».

