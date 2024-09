Convegni e tour con gli atleti del Portogallo 

Prima ospiti, ora ospitanti. Entra nel vivo la seconda parte di “Archest”, progetto di cooperazione tra l’associazione Nazionale italiana Atleti diabetici della Sardegna e la federazione portoghese Fpad. A partire da ieri, e per una settimana, una delegazione di quindici persone della Penisola iberica è in Sardegna per mettere in contatto ricercatori, formatori, medici e persone, che si occupano della cura e della gestione del diabete nell’ottica di uno scambio proficuo di conoscenze e competenze. Prima tappa Oristano: ieri pomeriggio, dopo l’incontro con le istituzioni, un giro turistico della città a cura della Fondazione Oristano. Oggi, alle 9, prima una visita al reparto di Diabetologia dell’ospedale e a seguire, al teatro San Martino, il convegno con i diabetologi di Oristano; nel pomeriggio visita ai Giganti di Mont’e Prama e a Tharros. Domani, all’hostel Rodia, dalle 10, si terrà un convegno su sport, nutrizione e diabete. Lunedì la giornata sarà dedicata alle visite a Santa Cristina, al Nuraghe Losa e alla spiaggia di Is Arutas. La visita proseguire martedì a Sassari, mercoledì a Cagliari e giovedì a Porto Flavia e Masua. A giugno era stata la delegazione sarda guidata dal presidente Benedetto Mameli ad essere accolta in Portogallo: il gemellaggio è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del progetto Erasmus Plus. ( m. g. )

