Convalidato l’arresto dello stalker 

L’arresto è stato convalidato, ma Alessio Zonza, ex guardia giurata 53enne di Carbonia, per il momento resterà in ospedale. L’uomo è finito in manette nei giorni scorsi con l’accusa di tentato omicidio. Avrebbe provocato l’incidente accaduto il 17 aprile lungo Statale 126, nel quale è rimasta ferita Amanda Gallus, la 45enne di cui si era invaghito.

Ieri nel Tribunale di Cagliari si è svolta l’udienza di convalida. L’uomo per il momento non finirà in carcere. Resta in ospedale a causa delle fratture riportate nell’incidente di qualche giorno fa. I suoi avvocati, Emilio Mameli e Roberto Zanda, hanno chiesto e ottenuto che il loro assistito venga sottoposto a una perizia psichiatrica per valutare se le sue condizioni siano o meno compatibili con la detenzione in carcere. Mercoledì prossimo verrà affidato l’incarico a uno specialista.

La mattina dell’incidente Amanda Gallus aveva denunciato Alessio Zonza per minacce e atti persecutori. Mentre stava percorrendo la Statale 126 ha notato l’auto dell’uomo. Ha provato a telefonare per chiedere aiuto, ma non è riuscita ad evitare l’impatto. Qualche istante prima era riuscita a contattare il commissariato di Carbonia per segnalare quanto stava accadendo. Dopo l’incidente è arrivata la polizia che ha arrestato l’uomo.

Due mesi fa Amanda Gallus l’ha denunciato per atti persecutori e il giudice aveva disposto per Alessio Zonza il divieto ad avvicinare la donna e i luoghi da lei frequentati. (f. p.)

