Convalidato il fermo di Omer Cim, il ventottenne sospettato dell'omicidio della ex compagna, Celine Frei Matzohl, 20 anni, trovata morta in casa dell'uomo domenica scorsa, a Silandro, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari. Le sue avvocate hanno dichiarato che il giovane è sotto choc. L’ex della vittima è stato fermato poche ore dopo il delitto mentre tentava di fuggire in auto: i carabinieri avevano dovuto sparare alle gomme.