Contus e giogus con Antonio Murgia  

Originario di Gergei, laureato in Filosofia e per decenni insegnante nei licei del cagliaritano, Antonio Murgia raccoglie in uno spassoso volumetto una sequenza di contus po incasciu, «in passato, fino al primo dopoguerra, raccontati tra adulti, anziani e giovani per passatempo, per sentire di meno la noia, la fame, l’alienazione del lavoro o anche solo per farsi quattro risate».

Riportati in campidanese con la traduzione in italiano, le storielle trattano di donne, vizi, animali, astuzie varie ed assortite. Segnati da brevità e immediatezza, divertono ma inducono anche alla riflessione in virtù di una morale semplice e lineare che riporta alla scala valoriale del contesto rurale del tempo che fu. Poco o nulla a che vedere, spiega l’autore, con is contus de foghile, caratterizzati da atmosfere lugubri e personaggi misteriosi. Qui, semmai, si fa carta straccia del politically correct, si irridono con sublime cinismo i guai altrui, dominano maschilismo e sessismo, il pregiudizio la fa da padrone… eppure si ride a lacrime, magari apprendendo de su gesturesu chi teniada sa pobidda trevessa.

Sottolinea Gigi Monello nella prefazione: «Quando si tratta di descrivere la socialità comica, la ricchezza lessicale del sardo è clamorosa: giogu, spassiu, brulla, coglionella, beffa, tutte con la loro brava sfumatura. La sfida è sempre la stessa: cerchiamo un ordine, inventiamo nomenclature, noi svaniremo ma le parole, forse, resteranno. Intanto, ridiamo… ». (Fabio Marcello)