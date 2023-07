«Contu, un grande protagonista» 

«Ricordo con grande commozione il leader storico della Democrazia Cristiana sarda e grande protagonista degli ultimi decenni della vita pubblica isolana. Un uomo di grandissima intelligenza che ha sempre dimostrato un'autentica passione per la politica e una profonda attenzione verso i problemi della Sardegna». Il ricordo di Felicetto Contu, scomparso due giorni fa all’età di 95 anni, è di Pier Ferdinando Casini. Ieri, dopo la seduta con all’ordine del giorno le mozioni sugli ospedali, nell’Aula del Consiglio regionale è stata allestita la camera ardente che resterà aperta fino a domani, giorno dei funerali del decano dei politici sardi. In Aula, il presidente del Consiglio Michele Pais ha ricordato che «Contu ha percorso tutti i ruoli istituzionali locali, nazionali ed europei ed è stato per due volte presidente dell’Assemblea sarda: per tutta la politica sarda ha rappresentato un esempio di equilibrio, rettitudine ed educazione. Il presidente ha anche fatto un passaggio sulla scomparsa degli ex consiglieri Franco Sergio Pisano e Benito Saba e poi ha chiesto all’Aula di osservare un minuto di silenzio.

Ai microfoni di Videolina il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau ha detto di aver conosciuto Contu da presidente del Consiglio «quando è stato nominato difensore civico, ruolo che ha svolto con assoluta abnegazione, addirittura rinunciando alla retribuzione prevista. Una figura di una generosità e attenzione al particolare incredibili». Alla consigliera di Forza Italia Alessandra Zedda sono tornati in mente «gli sketch con Giorgio Oppi, quando si trattava di dover pagare dei conti: Giorgio lo invitava a farlo e poi gli diceva “Felicetto ho pagato io”». Secondo l’azzurra «Contu dovrà essere ricordato per l’arte del compromesso e della mediazione che ovviamente era valore in ogni democristiano». L’ex parlamentare dei Progressisti Luciano Uras ricorda che «il grande garbo e l’intelligenza: ha fatto cose risultate utili per tutta la Sardegna: era un’altra stagione della prima Repubblica che aveva a cuore il destino delle persone e della comunità». In serata alla camera ardente per l’ultimo saluto a Felicetto Contu si è presentato il governatore Christian Solinas.

