Contu restituisce le deleghe e va all’opposizione 

«Comunico le mie dimissioni irrevocabili da assessore allo sport, attività produttive e politiche giovanili – ha detto Contu al termine dell’intervento di Murgioni che ha letto in Aula il decreto di revoca – Il perché è chiaro, e cioè la revoca dall’incarico da vicesindaco senza preavviso con motivazioni prive di fondamento». Secondo Contu con questa revoca «si è calpestata non solo la mia persona ma la fiducia data dai castiadesi al momento del voto». E ancora: «Non dimentichiamo che il sindaco sta andando incontro a un giudizio penale e non ho dunque la tranquillità di continuare e operare in modo sereno». Il fatto più grave però è che «non ci sia stato un confronto, e questo mi dà l’impressione di qualcosa già deciso alle mie spalle. Io, anche se in minoranza, garantirò la dovuta attenzione al paese e farò il possibile per portare risorse dalla Regione al Comune».

L’ex vicesindaco Gabriele Contu all’opposizione da solo. Lo ha annunciato ieri in Consiglio comunale con una lettera dopo che lo scorso 20 marzo il sindaco Eugenio Murgioni gli aveva revocato l’incarico da vicesindaco (ma non le deleghe da assessore) affidandolo a Chantal Magro (e dopo che il resto della maggioranza si era schierata compatta con Murgioni).

Le dimissioni

Il caso è esploso il giorno della condanna in primo grado inflitta a Murgioni per peculato, riguardo all’utilizzo di fondi per i gruppi in Consiglio comunale, a due anni e sette mesi.

Il sindaco

Il primo cittadino augura a Contu di poter ottenere risultati eccellenti anche da consigliere di minoranza e replica senza calcare troppo la mano: «Intanto – ha messo in evidenza Murgioni – di fronte a situazioni come la mia di solito si è vicini al sindaco, siamo solo al primo grado. Perché condannare uno quando potrebbe essere innocente?». In ogni caso «sono rammaricato – ha aggiunto – ma da parte mia non c’è nessuna rabbia. Non ho niente contro Gabriele Contu, sono tranquillo con la mia coscienza. Quello del vicesindaco è un incarico fiduciario». Dispiacere espresso anche dagli altri consiglieri di maggioranza, in particolare da Alessandro Loddo: «Queste dimissioni di Contu – sono come un macigno in testa, ti chiedo di non dimetterti. Non è nella tua indole quella di fare l’opposizione». Particolarmente rammaricata la capogruppo Silvana Di Quattro: «Quanto accaduto – ha detto - ha portato diversi malumori, tu stesso eri il primo a parlare di unità. Mi dispiace davvero». Per Marcello Aresu, uno dei più votati «il consenso ricevuto – ha chiarito – non ci legittima a essere assessori o vicesindaci. Dispiace quanto successo, andremo comunque avanti». Nessun ripensamento (per ora) da parte di Gabriele Contu. Le dimissioni sono state consegnate e saranno protocollate questa mattina. Il Consiglio di Castiadas dopo un anno ha di nuovo una - seppur risicatissima - minoranza di un consigliere.

