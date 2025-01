Contu presidente La Pro Loco ha voltato pagina  

Apertura e collaborazione saranno le parole chiave della nuova era della Pro Loco cittadina. Giandomenico Contu, 51 anni. ex presidente nel comitato di Maria Ausiliatrice, appassionato e profondo conoscitore della cultura folk, è stato eletto presidente. Con lui in qualità di vice Giampiero Ennas, nell’associazione dai tempi delle prime Fiere delle ciliegie, e il segretario Andrea Balloi, 33 anni alla prima esperienza nel direttivo Pro Loco. Eletto a fine anno, il nuovo direttivo si riunirà dopo le festività per parlare subito di programmazione. Il carnevale dei bambini è alle porte e poi si penserà subito alla quarantesima edizione della Fiera delle ciliegie. Il presidente Contu è ottimista: «Buona parte del direttivo è composto da ragazzi giovani che possono dare un contributo importante e nuove idee, anche perché quest’anno ci sarà l’edizione numero 40 della Fiera delle ciliegie per cui bisognerà lavorare da subito e cercare qualche novità. Rimarranno gli eventi storici come Camminatura e pensiamo a qualche iniziativa per dare vitalità al centro storico».

Un lavoro che andrà fatto dialogando con le realtà del territorio: «Ci incontreremo per lavorare all’insegna della collaborazione e sfruttando il potenziale di tutti, infatti, l’auspicio è di allargare le collaborazioni e il numero dei soci. Cercheremo di fare una programmazione annuale per dare una solida base di partenza alla comunità». Il segretario, Andrea Balloi, strizza l’occhio ai più giovani, in fase di apertura della campagna tesseramenti, e alle altre realtà associative della comunità: «Saremo sicuramente collaborativi con tutti e cercheremo di ampliare la platea dei soci più giovani. A breve inizia la campagna tesseramenti, così da lavorare in sinergia con le diverse realtà che sono attive nella comunità».

