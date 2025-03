Contu confermato segretario regionale della Cisl pensionati 

Mimmo Contu, 63 anni, è stato confermato alla guida dei pensionati della Cisl in Sardegna. Con lui in segreteria restano Vanna Lisa Manca e Giuseppe Lai. Il 12º congresso regionale, che si è svolto nell'arco di due giorni al T Hotel di Cagliari con grandissima partecipazione, ha confermato il ruolo fondamentale della federazione dei pensionati della Cisl Sardegna nel dibattito pubblico, a partire dalla situazione drammatica della sanità nell'Isola, che colpisce in primo luogo anziani e fasce più deboli della popolazione, fino all'emergenza povertà.

Uno dei temi cardine del congresso e dell'azione della Fnp Pensionati Cisl è proprio quello delle pensioni. «L'obiettivo principale è cercare di recuperare il potere d'acquisto delle nostre pensioni rispetto all'inflazione», ha sottolineato Contu – «Su questi temi siamo fortemente impegnati, anche a livello confederale, per aprire un dialogo forte e incisivo con il Governo nazionale. Parliamo anche di una questione di dignità, in Sardegna come nel resto d'Italia le pensioni sono più basse e i pensionati più poveri».

Un altro tema cardine è certamente quello dei servizi, perché questi fenomeni sono aggravati dal fatto che molte persone si debbano pagare le spese sanitarie, i trasporti che non funzionano, l'energia più cara rispetto al resto dell'Italia e dell'Europa. «È evidente che sopportare questi costi con una pensione bassa, che molte volte è al di sotto della soglia minima di povertà, è molto complicato», ha detto Contu.

Il segretario ha poi ribadito l'intenzione della Fnp Cisl di rafforzare la propria presenza nei territori, per offrire garanzie e rivendicare i diritti di pensionati e anziani in una società e un contesto economico che tende sempre più a marginalizzarli.

