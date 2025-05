“Controstoria” sarda, dibattito in biblioteca  

Alla biblioteca comunale di via Pertini si parlerà di storia della Sardegna, partendo dal periodo nuragico fino a quello della colonizzazione degli aragonesi, in un appuntamento in programma il 16 maggio alle 18, organizzato dall'associazione culturale S’Atza con il patrocinio del Comune. Verrà presentato il libro di Francesco Casula intitolato. “Controstoria della Sardegna, dalla civiltà nuragica al dominio spagnolo”. Presenti, tra gli altri, l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini, Antonio Patta (S’Atza) e l’autore del libro.

