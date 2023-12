Controsorpasso numero cinque 

INTER 4

UDINESE 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (11' st Carlos Augusto); Darmian, Barella, Calhanoglu (26' st Asllani), Mkhitaryan (34' st Sensi), Dimarco (26' st Cuadrado); Thuram (11' st Arnautovic), Lautaro. In panchina Di Gennaro, Audero, Klaassen, Frattesi, Agoumé, Stabile, Sanchez. All. S. Inzaghi.

Udinese (3-5-2) : Silvestri; Joao Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele (17' st Kristensen), Samardzic (17' st Lovric), Walace, Payero (41' st Zarraga), Zemura (41' st Ehizibue); Pereyra, Lucca (30' st Thauvin). In panchina Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Quina, Kamara, Ake, Tikvic, Camara, Pafundi. All. Cioffi.

Arbitro : Di Bello di Brindisi

Reti : nel pt 37' Calhanoglu (rigore), 42' Dimarco, 44' Thuram; nel st 39' Lautaro.

Milano. L'Inter risponde subito alla Juventus, abbatte l'Udinese con un perentorio 4-0 e si riporta in testa alla classifica, effettuando il quinto controsorpasso in vetta. Serviva una pronta risposta degli uomini di Simone Inzaghi al successo dei bianconeri contro il Napoli e così è stato: merito di un primo tempo giocato a tutta birra dai nerazzurri, convinti ed efficaci in zona offensiva, capaci di chiudere la sfida nel giro di sette minuti prima dell'intervallo mentre l'Udinese non riusciva a trovare modi per opporsi. Dopo varie occasioni, il gol di Calhanoglu su rigore ha sbloccato la partita, chiusa appunto subito dopo dalle reti di Dimarco e Thuram che hanno trasformato la ripresa in poco più di un allenamento, concluso dal 16° gol stagionale di Lautaro per il 4-0 finale.

