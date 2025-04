Contrordine viola, tutti giù dall’aereo 

Contrordine, tutti giù dall’aereo. Erano già sul charter che li avrebbe dovuti riportare a Firenze quando è arrivata l’ufficialità da parte della Lega che la partita con il Cagliari sarebbe stata recuperata a stretto giro. L’incredibile imprevisto ieri a Emas per i giocatori della Fiorentina, già provati da una giornata surreale, segnata dalla morte del Papa.

Il decollo era previsto per le 14.30. La squadra era già a bordo, gli addetti ai bagagli stavano completando le operazioni di carico nella stiva. Inevitabile, però, il dietrofront visti i tempi così ravvicinati. La comitiva viola è scesa dall’aereo ed è tornata in hotel, non più, però, al Regina Margherita, dove aveva alloggiato nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ma al Forte Village. Il team manager si è subito attivato per trovare un campo disponibile per poter svolgere oggi l’allenamento di rifinitura senza, però, trovarlo. A quel punto il Cagliari ha messo a disposizione uno dei campi del “Crai Sport Center”. Un gesto di ospitalità vista l’emergenza. Le due squadre comunque non si incroceranno: i viola si alleneranno al mattino, i rossoblù nel pomeriggio per poi ricominciare il ritiro. (f.g.)

