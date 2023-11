Contropiede fatale all’uri il Cynthia fa bottino pieno 

Atletico Uri 0

Cynthialbalonga 1

Atletico Uri (4-3-1-2) : Tirelli; Barracca, Fadda, Esposito, Pisano; Ravot (21’ st Piga), Fiorelli (21’ st Melis), Attili; Ansini (23’ st Ankovic); Demarcus (32’ st Cristaldi), Fangwa. In panchina Atzeni, Fusco, Jah, Valentini, Cannas. Allenatore Paba.

Cynthialbalonga (4-3-3) : Silvestrini; Bigi, Lisari, Albanese, Capaldo (42’ st Fiorini); Di Caivano, Falasca, Manca; Zitelli (1’ st Milani), Sartor (29’ st Cappai), Mancino (1’ st Maccari). In panchina Fusco, Giordani, Giova, Calzone, Doratiotto. Allenatore Mariotti.

Arbitro : Spedale di Palermo.

Rete : 7’ st Sartor.

Note : e spulsi Esposito (A) e Cappai; ammoniti Bigi, Mancino, Giordani, Maccari e Milani (C); s pettatori 200 circa; angoli 4-3 per il Cynthia; recupero 0’ pt + 5’ st.



Uri. Una rete di Sartor al 52’ decide la sfida tra Atletico Uri e Cinthyalbalonga. Gli ospiti vincono 1-0 e conquistano i tre punti. Brutto stop per i padroni di casa, che dopo due vittorie volevano allungare la striscia positiva.

Match con pochissime emozioni, deciso da un’azione molto dubbia: il duro contatto su Fiorelli, che portava palla poco prima della metà campo, per l’arbitro è corretto. Da lì nasce la ripartenza del Cynthia con Sartor che capitalizza l’occasione insaccando sul primo palo. I laziali potrebbero raddoppiare dal dischetto: contatto Fiorelli-Manca in area e l’arbitro non ha dubbi, ma Tirelli è perfetto sulla battuta in diagonale di Sartor e salva in angolo. Ma l’Uri perde.



