Contromosse del Psd’Az: «Nomi nuovi» 

Il partito del presidente della Regione prende le contromisure. Due giorni fa al tavolo centrista organizzato a Nuoro da Stefano Tunis, Antonello Peru e Giuseppe Luigi Cucca di Azione, hanno partecipato i sardisti (quasi ex, a questo punto) Giovanni Satta e Franco Mula, a nome di una nuova formazione che si chiama Alleanza Sardegna e che comprende anche l’Uds. Il centro indebolisce il partito di Christian Solinas, è stata la conclusione logica. Anche perché i due consiglieri prossimi a uscire dal gruppo, potrebbero costituirne uno proprio con chi era presente al vertice nuorese. Il Psd’Az però non resta a guardare.

Nomi nuovi

Per un Mula che lascia, sarebbero pronti a una candidatura nel collegio di Nuoro il prefetto Salvatore Mulas, e Gianni Poggiu, noto medico nuorese. Da fonti del partito trapela anche che in Gallura sarebbero in pista «un nome molto importante» e un sindaco dell’Alta Gallura. Perché – è la posizione di un noto esponente del partito – «mentre auguriamo buon viaggio a chi parte, quello che più ci interessa è abbracciare chi entra qualificando le nostre liste». Ci sono altri tre consiglieri considerati prossimi a cambiare casacca: i presidenti delle commissioni Bilancio e Attività produttive Stefano Schirru e Piero Maieli, e Fabio Usai. Mentre resta in forse la permanenza nei Quattro Mori di Schirru e Usai, sempre fonti del partito danno per certa la ricandidatura tra i sardisti di Maieli.

È invece quanto mai improbabile un passo indietro di Satta e Mula, che partecipando ad altri tavoli si sono effettivamente spinti troppo oltre. Obiettivo del vertice di Peru e Tunis era, comunque, quello di fare in modo che forze politiche non rappresentate nelle assemblee legislative finiscano per confluire nell’asse Pd-M5S. Pieno sostegno dei centristi al centrodestra, dunque, strizzando l’occhio a una candidatura alternativa rispetto a quella dell’uscente Christian Solinas.

Al tavolo di Nuoro non si sono presentati i Riformatori che oggi a Oristano si riuniranno in Assemblea proprio per discutere delle prossime regionali e in particolare del programma elettorale. In altri due incontri a settembre e a novembre si dibatterà di alleanze e di liste (ro. mu.)

