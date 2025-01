Contromano sull’Asse mediano 

Questione di una trentina di secondi e l’incidente avvenuto sull’Asse mediano, nella notte tra mercoledì e ieri, sarebbe stato evitato. Perché le pattuglie della Squadra volante, una volta ricevuta la segnalazione di una Megane, proveniente da Sestu, contromano sulla statale 131 “dir” e poi sull’Asse mediano, stavano per intercettare e bloccare la vettura prima che, all’altezza del cavalcavia per Genneruxi, ci fosse lo scontro frontale con una Clio che procedeva nella direzione corretta. Un urto violentissimo dalle gravi conseguenze, oltre agli ingenti danni ai veicoli, per i due conducenti. Quello della vettura che avrebbe commesso l’infrazione, un 84enne, nato a Uta e residente a Villaspeciosa, è stato accompagnato dal 118 al Brotzu con assegnato un codice rosso, così come l’altro automobilista, 28 anni, trasportato in ambulanza al Policlinico di Monserrato e successivamente trasferito al Brotzu. L’anziano, ora ricoverato in Rianimazione, non è fuori pericolo e la prognosi è riservata, il giovane ne avrà per alcune settimane. Ora la ricostruzione di quanto avvenuto è nelle mani degli agenti della Polizia Locale di Cagliari. Si tratta dell’ennesimo, anche se questa volta abbastanza insolito, incidente avvenuto sull’Asse mediano che si conferma una strada con un’altissima incidenza di sinistri: 746 in dieci anni, in aumento negli ultimi due anni.

Le segnalazioni

L’allarme è scattato attorno a mezzanotte e mezza. Al 112 sono arrivate numerose chiamate per segnalare un’auto contromano sulla strada statale 131 “dir”. Diversi conducenti sono riusciti a evitare l’impatto, provando anche, con il suono del clacson e con il lampeggiare degli abbaglianti, ad avvertire l’automobilista della Megane dell’incredibile, e pericolosissima, infrazione che stava commettendo. Non c’è stata niente da fare. La vettura – l’ipotesi è che abbia iniziato a percorrere contromano la 131 “dir” nel tratto finale della ex statale 131 arrivando dalla rotatoria di Sestu – ha proseguito la sua corsa, arrivando sull’Asse mediano. Intanto sulle sue tracce si sono messe le volanti della Polizia. Miracolosamente gli altri automobilisti hanno evitato la Megane. Poi, dopo una corsa di circa otto chilometri, lo schianto con una Clio: il giovane conducente dell’altra vettura si è trovato davanti l’auto dell’anziano e non è riuscito a evitare lo scontro. I due hanno riportato ferite serie e sono stati soccorsi dal personale del 118. L’anziano ora è in gravissime condizioni. Meno preoccupanti le lesioni riportate dal 28enne.

L’indagine

Sul posto hanno lavorato anche i vigili del fuoco mentre gli agenti della Polizia Locale si sono attivati per lo svolgimento dei rilievi e per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe sbagliato strada dalla rotatoria sulla ex statale 131, tra Elmas e Sestu: si è diretto verso Cagliari nel tratto accanto a Mediaworld, probabilmente già contromano, per poi proseguire sulla 131 “dir” e arrivare infine sull’Asse mediano. In tanti, che procedevano correttamente, hanno schivato l’auto. Un automobilista in particolare ha “seguito” la Megane dalla carreggiata opposta, segnalando in diretta ai poliziotti il percorso che stava facendo. C’è chi avrebbe riferito agli operatori della centrale operativa di alcuni gesti quasi infastiditi dell’anziano (a cui verrà ritirata la patente), quasi a contestare la presenza di altre auto in quella che pensava fosse la corsia corretta.

RIPRODUZIONE RISERVATA