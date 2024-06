Contromano sulla rampa, 4 feriti 

Pensavano di imboccare la Carlo Felice, verso Sassari, ma hanno affrontato contromano la rampa del ponte che conduce a Torregrande. Giunti all’altezza di una curva i due turisti, con a bordo una bambina, sono andati contro frontalmente con una Fiat Idea. Tutti e quattro sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale ma ad avere la peggio è stata la bimba di 9 anni: nello scontro ha, infatti, perso un dente. Appena tre giorni fa, a breve distanza, un altro incidente, a distanza di qualche ora il conducente di una delle due auto è deceduto all’ospedale.

Lo scontro

L’incidente è accaduto subito dopo le 12: la Nissan Qashqai con a bordo due turisti triestini e la nipotina arrivava da Torregrande. Giunti all’altezza del Rimedio, e probabilmente non avendo interpretato nel modo corretto la segnaletica per imboccare la 131, hanno preso la rampa del viadotto contromano. Senza dare attenzione al cartello che indicava il divieto d’accesso nella rampa del viadotto, un cartello, a dire il vero, un po’ sbiadito. La vettura ha, quindi, affrontato la salita e, giunta all’altezza di una curva, si è trovata all’improvviso frontalmente una Fiat Idea, condotta da un giovane di Cabras, che percorreva regolarmente in direzione Torregrande.

Soccorsi

Un impatto frontale, che ha causato ferite lievi ai tre uomini: ai soccorritori, giunti immediatamente sul luogo, sono apparse invece più gravi le condizioni della bambina. Tutti sono stati trasferiti subito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, affidati alle cure dei medici. In particolare, la bimba. Per effettuare i rilievi dello scontro è arrivata una pattuglia della Polizia locale, sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco. La strada è rimasta temporaneamente bloccata, giusto il tempo per portare a termine tutte le verifiche e liberare la corsia dalle vetture incidentate.

Il precedente

Appena sabato scorso, un altro incidente a qualche metro di distanza. In un primo momento un tamponamento fra due auto, senza gravi conseguenze: all’incrocio sotto il cavalcavia del Rimedio in direzione Oristano un’Alfa 156, guidata da una giovane, ha tamponato la Fiat Punto su cui viaggiava Pietro Murru, muratore 75enne, insieme alla moglie: l’utilitaria è finita dalla parte opposta della carreggiata. Sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure, nessuna delle persone coinvolte sembrava in condizioni critiche. Gli operatori del 118 hanno preferito accompagnare tutti al Pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata. Nel reparto di emergenza urgenza del San Martino, non sembravano esserci particolari conseguenze. Qualche minuto e la situazione per il 75enne è precipitata. Murru è andato in arresto cardiaco e tutti i tentativi di rianimazione non sono bastati a salvargli la vita.

