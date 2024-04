Contromano sulla 131 Morto il 63enne ferito nello schianto 

La strada imboccata nella direzione sbagliata, lo schianto fatale nel buio della Carlo Felice ed è l’ennesima croce sulla 131. Marino Aru, 63 anni di Sardara è morto a bordo dell’ambulanza che correva verso l’ospedale di Cagliari: troppo gravi i traumi riportati venerdì sera nello scontro frontale all’altezza dello svincolo per Mogoro. Il conducente dell’altra auto è ricoverato in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. E intanto si riaccendono le polemiche sui mille pericoli della 131.

Lo schianto

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di venerdì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Sanluri e Oristano, Aru a bordo della Mercedes lasciando il centro abitato di Mogoro si sarebbe immesso sulla 131 contromano. Numerose le segnalazioni su quell’auto che viaggiava nella direzione sbagliata, la polizia ha inviato subito le pattuglie ma non è bastato per evitare l’impatto frontale violentissimo. Al chilometro 61, all’altezza del bivio per Mogoro poco prima dello svincolo, dove la strada fa una leggera curva, la Mercedes di Aru è finita contro una Bmw che invece procedeva in modo regolare in direzione Sassari. Immediati i soccorsi, le condizioni del 63enne sono apparse subito disperate e non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra auto, un uomo di Oristano di 52 anni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Cagliari. La Statale è rimasta chiusa per oltre un’ora, notevoli i disagi al traffico.

Strada trappola

L’incidente di venerdì notte mette ancora una volta in evidenza tutti i pericoli dell’arteria che collega l’Isola da un capo all’altro. Proprio in quel tratto, all’altezza dello svincolo per Mogoro ma in direzione Cagliari, un mese fa una donna di Morgongiori aveva perso la vita schiantandosi contro il guard rail. Un tratto maledetto con diverse insidie forse dovute anche alla presenza della salita e della curva. «I rischi ci sono ma in questi ultimi due episodi non si è trattato di problemi strutturali – commenta il comandante della polizia stradale di Oristano Roberto Piredda – dalla ricostruzione, entrambi sembrano riconducibili a possibili distrazioni o imprudenze dei conducenti». Di certo però la Statale 131, soprattutto in alcune zone, nasconde rischi fra incroci a raso, segnaletica carente e scarse manutenzioni nel manto d’asfalto che talvolta presenta buche e tratti sconnessi. Oltre ai cantieri infiniti, in cui è capitato che persino che i cartelli abbiano creato confusione negli automobilisti oltre che rallentamenti e disagi.

Il report

Secondo i dati Istat la Sardegna è una delle regioni italiane con le strade meno sicure. E la Carlo Felice (in particolare all’altezza di Paulilatino dove svetta sempre il tristemente famoso incrocio a raso) è stata inserita dall’Aci tra le cinque strade più pericolose d’Italia; in buona compagnia con la 131Dcn (da Abbasanta a Olbia passando da Nuoro) ma anche la 389 che da Buddusò porta a Lanusei, la 129 trasversale sarda, la statale 196 per Villasor.

