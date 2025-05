Momenti di paura ieri mattina per un incidente all’altezza della rotatoria di via del Porto all’incrocio con via Libeccio. Secondo i primi accertamenti un motocarro avrebbe imboccato contromano la rotonda scontrandosi violentemente contro una Fiat Brava, che procedeva regolarmente all’incrocio. Il furgoncino si è ribaltato su un lato, lievemente ferito il conducente. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

