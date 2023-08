Contromano nel tunnel, caccia al conducente di un’Audi 

Si è rischiato grosso sabato scorso nel tunnel di Olbia, il sottopasso che incanala il traffico in direzione di porto e aeroporto. Un automobilista, per ragioni ancora tutte da spiegare, ha imboccato contromano la strada che costituisce uno dei gangli fondamentali della circolazione cittadina, soprattutto durante la stagione estiva.

L’effetto è stato immediato, l’auto fuori controllo (un’Audi) è finita nella traiettoria delle altre vetture che viaggiavano nella corsia di marcia opposta, e sono stati momenti di caos totale. Si è creata una situazione pericolosa con le auto che cercavano di schivare l’ostacolo al centro della carreggiata. Un grande pasticcio perché gli automobilisti si trovavano la strada chiusa, di fatto, proprio all’entrata del tunnel. Ma la situazione è degenerata quando la persona che era alla guida dell'auto contromano ha iniziato a mostrare, con fare minaccioso, un tesserino delle forze dell’ordine, Almeno questo appare dalle immagini delle quali sono in possesso poliziotti e carabinieri di Olbia. Una situazione che ha innervosito le “vittime” della manovra fuori controllo. A quel punto sono iniziati a volare insulti e invece di trovato una soluzione al problema, in tanti hanno preso di mira con parolacce e urla il malcapitato, che era in evidente stato confusionale. Sono in corso accertamenti per identificare il protagonista del pasticcio.

