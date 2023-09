Contromano in auto per un malore,  cinquantenne grave 

Un malore l’ha colta mentre arrivava a Oristano, sul prolungamento di viale Repubblica. A quel punto la cinquantenne di Santa Giusta, a bordo della Ford Puma, ha perso il controllo della vettura e ha percorso contromano una trentina di metri. L’auto ha, perciò, occupato la corsia opposta finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica e poi sul marciapiede. Ora la donna, originaria di Cabras, è ricoverata all’ospedale Brotzu, le condizioni sono gravi.

Sul prolungamento di Sa Rodia è arrivata immediatamente una pattuglia della polizia municipale, è stato un passante a dare l’allarme alla sala operativa e subito dopo un’ambulanza del 118 per soccorrere la donna. Trasportata all’ospedale San Martino, la cinquantenne, dopo un primo controllo dei medici, è stata quindi trasferita all’ospedale di Cagliari. È stata sottoposta ad accertamenti per verificare anche la natura del malore che non le ha consentito di tenere il controllo della vettura.

Per fortuna in quel momento, intorno alle 16.30, nel prolungamento non passavano auto dirette a Torregrande, né c’erano pedoni o ciclisti: la strada è infatti frequentata da sportivi ma in particolare la sera.

