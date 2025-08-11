Controllo del territorio, in azione venti operatori 

Un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto ha interessato in particolare Torregrande e ha visto la partecipazione di venti operatori fra polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

L’attività rientra nella strategia di prevenzione adottata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati controlli in diversi ambiti. In materia amministrativa e fiscale, sono state verificate due attività ricreativo-commerciali, una delle quali è stata sanzionata per irregolarità di carattere amministrativo. Sulla sicurezza stradale sono stati predisposti cinque posti di controllo che hanno portato alla verifica di 39 auto e all’identificazione di 90 persone, 13 delle quali sottoposte a test alcolemico. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al consumo di droga, è stata impiegata una unità cinofila della polizia di stato.

Particolare attenzione è stata riservata alla struttura ricettiva per anziani sul lungomare, recentemente oggetto di episodi vandalici con il lancio di pietre contro auto parcheggiate in zona.Ulteriori servizi saranno effettuati nei prossimi giorni.

