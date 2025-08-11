VaiOnline
Torregrande.
12 agosto 2025 alle 00:52

Controllo del territorio, in azione venti operatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto ha interessato in particolare Torregrande e ha visto la partecipazione di venti operatori fra polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

L’attività rientra nella strategia di prevenzione adottata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati controlli in diversi ambiti. In materia amministrativa e fiscale, sono state verificate due attività ricreativo-commerciali, una delle quali è stata sanzionata per irregolarità di carattere amministrativo. Sulla sicurezza stradale sono stati predisposti cinque posti di controllo che hanno portato alla verifica di 39 auto e all’identificazione di 90 persone, 13 delle quali sottoposte a test alcolemico. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al consumo di droga, è stata impiegata una unità cinofila della polizia di stato.

Particolare attenzione è stata riservata alla struttura ricettiva per anziani sul lungomare, recentemente oggetto di episodi vandalici con il lancio di pietre contro auto parcheggiate in zona.Ulteriori servizi saranno effettuati nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras