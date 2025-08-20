Controlli sulle strade: raffiche di multe e denunce 

Il soccorso, con provvidenziale intervento prima dello schianto contro la barriera laterale, a un anziano in stato confusionale mentre era alla guida della sua auto sull’Asse mediano e l’arresto di un giovane fermato sulla statale 131 per eccesso di velocità, scoprendo poi che era destinatario di una misura cautelare ai domiciliari per il reato di stalking. Ci sono stati anche questi due episodi particolari durante i servizi di pattugliamento della Polizia Stradale disposti per la settimana di Ferragosto dal dirigente del compartimento per la Sardegna, Domenico Chierico.

I numeri

Numerose le pattuglie delle sezioni di Cagliari in azione nel territorio di competenza, così come di quelle di Sassari, Nuoro e Oristano. Un lavoro di prevenzione e sicurezza sull’intero territorio dell’Isola in un periodo in cui aumentano notevolmente il traffico nelle strade di tutta la Sardegna. Osservati speciali gli automobilisti e i loro comportamenti, per contrastare l’utilizzo dei telefoni cellulari mentre si è alla guida e punire chi si mette al volante dopo aver bevuto o consumato sostanze stupefacenti. L’operazione della Stradale è stata portata avanti con l’utilizzo, durante tutta la settimana, complessivamente di 249 pattuglie. Sono stati controllati 1197 veicoli e 1852 persone.

Le sanzioni

Gli agenti hanno riscontrato 586 infrazioni al Codice della Strada: 75 per il mancato rispetto dei limiti di velocità, 60 per il non utilizzo delle cinture di sicurezza, 38 per l’assenza di copertura assicurativa dei veicoli, 25 per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti. Ritirate 66 patenti, 33 mezzi sequestrati e 19 sottoposti a fermo amministrativo. In tutto sono stati tolti 1308 punti dalle patenti. Nei guai, per contestazioni anche penali, 22 persone, denunciate. Come detto a Cagliari, sull’Asse mediano, i poliziotti hanno evitato che un anziano, in stato confusionale, finisse con il guardrail. È stato poi affidato ai familiari. (m. v.)

