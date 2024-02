Controlli sulle strade anche nel Cagliaritano 

Dopo l'assalto di ieri ai portavalori lungo la statale 131 a Siligo i carabinieri, la polizia e tutte le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie di collegamento. In campo c’erano sedici pattuglie dell'Arma delle compagnie di Cagliari, Sanluri e Dolianova che hanno effettuato posti di blocco sia lungo la "Carlo Felice" che lungo le altre strade statali e provinciali. Sono stati controllati 50 veicoli tra auto, furgoni e moto e identificate 75 persone.

L’atmosfera resta pesante nel quartier generale della Vigilpol. Il personale è provato: ci vorrà del tempo per dimenticare. La guardia giurata Alessandro Iddas, delegato sindacale Uiltucs Sardegna, solidarizza con i ragazzi che sono stati, loro malgrado, coinvolti nell’assalto ai tre blindati. «Abbraccio i loro cari, mogli e figli piccoli, che ogni giorno pregano affinché il loro marito o padre rientri a casa sano e salvo» dice, certo di aver espresso il pensiero di tutti gli altri lavoratori che devono uscire di casa con il giubbotto antiproiettile, perché fanno un mestiere pericoloso, portando in giro per la Sardegna i soldi di banche, attività commerciali e uffici postali, rischiando la vita per milleduecento euro al mese, armati di fucili a pompa, con la paura di incrociare i kalashnikov».

