Controlli sull’acqua di Genna Luas 

Tecnici dell’Arpas e agenti del corpo forestale in azione nell’area della discarica di Genna Luas, che si estende nei territori comunali di Carbonia e Iglesias, al fine di monitorare la conformità ai parametri di legge delle acque reflue della discarica e dei terreni circostanti.

L’allarme

Il loro passaggio non è passato inosservato e sarebbe dovuto a una segnalazione anonima successiva ai giorni in cui si è diffusa la notizia della diffida inviata dall’Ufficio Ambiente della Provincia del Sud Sardegna alla Portovesme srl, proprietaria della discarica. Una diffida, per bloccare la quale la società aveva presentato ricorso al Tar: risale ad alcuni mesi fa, imponeva di porre in essere una serie di azioni per superare le diciassette “non conformità”, tra cui l’assenza del progetto per il nuovo impianti di trattamento del percolato rilevate dall'Arpas rispetto alle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata alla stessa Portovesme. A seguito della segnalazione anonima si è proceduto ai controlli di tutte le autorizzazioni in corso e ieri sono stati raccolti numerosi campioni da vasconi, pozzetti e scarichi della discarica oltre che nei terreni privati confinanti con l’area di competenza della discarica della Portovesme srl.

La diffida

Al momento non è dato di sapere che direzione prenderanno i controlli ma c’è un elemento nuovo che con ogni probabilità sarà preso in considerazione al fine di monitorare al meglio la situazione. Nelle settimane successive alla diffida, infatti, sono continuate le interlocuzioni tra la società a la Provincia al fine di superare le criticità e ora la diffida è stata tolta. Lo ha confermato la stessa Provincia nel corso dell’udienza al Tar del 15 gennaio scorso dove, si legge nel dispositivo con cui si dichiara a questo punto il ricorso improcedibile, «ha dato atto dell’operato riscontro positivo circa il superamento, da parte della società ricorrente, di tutte le non conformità e criticità indicate nella diffida, con conseguente sopravvenuta integrale inefficacia della diffida stessa». Da cui la decisione del Collegio di «dover dichiarare il ricorso integralmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse». Tutto sotto controllo, dunque, ma i controlli seguiti alla segnalazione anonima che chiede conto della qualità dell’acqua continueranno.

