Controlli sulla movida a Siniscola, dieci denunce 

Avevano coltelli a serramanico lunghi 16 e 27 centimetri. Armi di cui non hanno saputo giustificarne il possesso. Per questo due persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Siniscola che nell’ultimo weekend hanno effettuato un controllo straordinario del territorio. Al termine delle operazioni, 10 persone sono state denunciate in stato di libertà (tra cui figurano due minori). Sul fronte stupefacenti, tre le persone denunciate, fermate mentre cedevano cocaina e hashish. Tolleranza zero anche per la guida in stato di ebbrezza: tre le patenti ritirate. Nel mirino dei militari anche il contrasto agli affitti brevi irregolari. A Budoni denunciati due proprietari per omessa comunicazione delle persone alloggiate e due multati di oltre mille e 900 euro per assenza del Cin. Intanto arrivano 40 nuovi militari (14 marescialli e 26 carabinieri) destinati a potenziare le stazioni e le Compagnie del territorio provinciale. Saranno dislocati nei presidi di Bari Sardo, Belvì, Bitti, Dorgali, Fonni, Gairo, Gavoi, Ilbono, Isili, Laconi, Lanusei, Lodè, Macomer, Mamoiada, Nuoro, Nurri, Oliena, Orani, Orosei, Osidda, Ottana, San Teodoro, Silanus, Siniscola, Sorgono, Tertenia, Tonara, Ulassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.

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