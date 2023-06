Controlli sul maxi gazebo: nel mirino la distanza dal mare 

Informativa del Noe depositata in Procura e sopralluogo della Capitaneria di Porto a Cala Finanza. Mentre si avvicina il giorno della misteriosa festa da mille e una notte nella caletta del litorale di Loiri, il capo dei pm di Tempio stringe i tempi delle indagini sul maxi gazebo realizzato per l’occasione. Si parla della struttura con un fronte di 50 metri montata in un’area privata, con vista sull’isola di Tavolara. Stando alle pochissime notizie che trapelano dalla Procura di Tempio, i Carabinieri del Noe hanno depositato la notazione finale di un’attività durata diversi giorni. I militari non avrebbero rilevato, il condizionale è d’obbligo, illeciti e violazioni di norme della Regione riguardo all’aspetto paesaggistico, l’aspetto dirimente è la provvisorietà del gazebo, la struttura sarà smontata entro la fine di giugno. Il discorso cambia se si parla del rispetto del Codice della Navigazione, che impone dei passaggi formali in Capitaneria per le strutture che si trovano a distanza inferiore di trenta metri dalla battigia, ed è il caso del maxi gazebo. Ieri i militari della Guardia Costiera (Sezione di Polizia giudiziaria di Tempio e Capitaneria di Olbia) hanno effettuato un nuovo controllo a Cala Finanza, anche per verificare se il palco è stato sistemato in un’area demaniale. Sulla base del sopralluogo saranno valutate eventuali sanzioni, anche amministrative e altri provvedimenti.

